Niederteufen: Auto prallt in Velo – Velofahrer schwer verletzt

Weil einer der Beteiligten Mitglied einer Strafbehörde ist, ermittelt die Kantonspolizei St. Gallen in diesem Fall.

Dabei zog sich der 61-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Gemäss der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden schwebt der Mann in Lebensgefahr.

Am Mittwochabend kam es zu einer Kollision zwischen einem 61-jährigen Radfahrer und einem 34-jährigen Autofahrer.

Am Mittwochabend sind in Niederteufen AR ein Autofahrer (34) und ein Velofahrer (61) miteinander kollidiert. Dabei zog sich der Velofahrer schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt.