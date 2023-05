Gender-Tag: Gemeinderat Stäfa bezeichnet SVP-Glarner als stillos

Publik wurde der Gender-Tag auch wegen eines Tweets von SVP-Nationalrat Andreas Glarner. In seinem Tweet forderte er die Entlassung von Behördenmitgliedern.

Die Sekundarschule Stäfa organisierte in Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- und Jugendsozialarbeit Stäfa einen Gender-Tag. Dieser musste jedoch abgesagt werden. Drohungen gegen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schule und Gemeinde führten dazu.

Die Sekundarschule Stäfa organisierte in Zusammenarbeit mit der offenen Kinder- und Jugendsozialarbeit Stäfa einen Gender-Tag. Dieser hätte am vergangenen Montag stattfinden sollen.

Darüber entfachte eine Debatte. Auch, weil SVP-Nationalrat Andreas Glarner in einem Tweet die Einladung für den Gender-Tag verbreitete und die Entlassung gewählter Behördenmitglieder oder Angestellten forderte, die den Tag organisiert oder zugelassen haben.

Stilloser Auftritt des SVP-Nationalrats

Am Mittwoch äusserte sich erstmals der Gemeinderat von Stäfa über das Geschehene. In einer Medienmitteilung schiesst die Exekutive dabei vor allem gegen den SVP-Nationalrat Andreas Glarner.

«Mit unqualifizierter Kritik und Entlassungsforderungen an gewählte Behördenmitglieder oder Angestellte zeigt sich SVP-Nationalrat Glarner als schlechter Demokrat – mehr als bedenklich für ein Mitglied des Nationalrats», schreibt der Gemeinderat.

Der «stillose» Auftritt Glarners und anderer bekannter Exponenten habe, was vorauszusehen gewesen sei, dazu geführt, dass Lehrpersonen und Mitglieder der Schulbehörde aufs Unflätigste und Übelste bedroht wurden, heisst es weiter. «Ihre herabwürdigende Polemik hat die niedrigsten Instinkte bei einem Teil des Publikums zu wecken vermocht – ganz offensichtlich Absicht der so Handelnden», schreibt der Gemeinderat weiter.

Polizei musste trotzdem intervenieren

Obwohl der Gender-Tag frühzeitig abgesagt wurde, musste die Polizei am vergangenen Montag dennoch vor Ort intervenieren, wie der Gemeinderat weiter in der Mitteilung schreibt. Was genau vorgefallen ist, war bei der Gemeinde nicht zu erfahren.