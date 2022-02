Nach Pleite gegen FCZ - «Niemals kommen wir zurück» – Granit Xhaka schiesst gegen FCB-Boss David Degen

«So ist das liebe Fans, wenn man seine Spieler reintut und das Gefühl hat, man kann so gewinnen», schreibt Xhaka. «Spieler spielen lassen, die wissen, worum es geht», fordert der Nati-Star und legt gleich noch nach in Richtung der aktuellen FCB-Führung um David Degen. «Und dann wollt ihr, dass wir Ex-Spieler zurückkommen? Mit dieser Politik? Niemals!», so der 29-Jährige weiter. «Die einzigen, die mir leid tun, sind die Fans.»