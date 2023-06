Basel: «Niemand fühlt sich verantwortlich» – Airline lässt Leser über ein Jahr hängen

Seinen Koffer gab er in Basel auf. Beim Umsteigen in Frankfurt ging das Gepäckstück dann aber verloren.

Meistens landet er schon noch auf dem Gepäckband. Nicht so bei Fabian Niederhauser. Als er am 6. Mai von Basel nach Oslo flog, kam sein Koffer nie am Ziel an. Aus Zeitgründen habe er beim Umsteigen in Frankfurt nicht umgeladen werden können, teilte ihm die Lufthansa damals mit. Er werde aber sofort nach Oslo nachgeschickt. Ein leeres Versprechen. Über ein Jahr später hat Fabian weder den Koffer noch die ihm zustehende Entschädigung von der Lufthansa erhalten.