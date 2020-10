Horw LU«Niemand half dem Mann im Rollstuhl, die steile Strasse hinaufzukommen»

Ein Rollstuhlfahrer war auf dem Weg in die Bäckerei Hug in Horw und hatte gemäss Danuser offensichtlich Mühe, die schräge Strasse hinaufzufahren. Er sei immer wieder ein Stück gerollt und musste dann eine Pause einlegen, erzählt sie.

Katja Danuser beobachtete in Horw eine Situation, die sie so sehr beschäftigte, dass sie darüber einen Facebook-Post machte.

Katja Danuser (44) machte ihrem Ärger in einem Facebook-Post Luft: «Wie traurig; bin heute nach meinem Einkauf einem Mann im Rollstuhl begegnet, der sich eindeutig abmühte, eine leicht steile Strasse hochzukommen.» Drei Männer im Alter zwischen 25 und 50 hätten unabhängig voneinander den Mann im Rollstuhl passiert, ohne ihm zu helfen. Im Gegenteil, nachdem sie am Mann vorbeigelaufen waren, hätten sich die Passanten sogar noch «dumm» nach ihm umgedreht, schreibt Danuser in ihrem Post, den sie in die Gruppe «Du besch vo Horw wenn…» gepostet hatte. «Mich stresste das, und es tat mir auch weh mitanzusehen, dass Leute so unachtsam sind», sagt die Horwerin auf Anfrage.