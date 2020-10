Kritik für «Songbird»«Niemand hat nach einem Hollywoodfilm über Corona gefragt»

Als er die Rolle in «Songbird» angeboten bekam, befand sich der Schauspieler gerade auf einem Campingtrip in der Wildnis. Die Reise habe ihn gut für den Thriller vorbereitet, so K.J. gegenüber «Entertainment Weekly».

Im am Donnerstag veröffentlichten Trailer zum Film ist «Riverdale»-Star K.J. Apa (23) zu sehen. In der Hauptrolle des Nico schlägt er sich als Velokurier durch eine dystopische Stadt, welche sich seit über vier Jahren im Lockdown befindet.

Während weltweit erste Lockdowns herrschten, wurde in Hollywood bereits an einem Film über das Coronavirus gearbeitet: «Songbirds», produziert von Michael Bay (55), kommt 2021 in die Kinos.

Unter Hochdruck wurde in Hollywood in den letzten Monaten ein Film produziert, der die aktuellen Ereignisse der Corona-Pandemie aufgreift und zu einer fiktiven Geschichte weiterspinnt, die von Endzeitstimmung nur so trieft: Der von Michael Bay (55) produzierte Thriller «Songbird» spielt im Jahr 2024, Covid-19 ist mittlerweile zu Covid-23 mutiert und es herrscht seit über 200 Wochen konstanter Lockdown.

Die Idee zum Film, der 2021 veröffentlicht werden soll, kam den Machern bereits in der ersten Woche des lokalen Lockdown in Los Angeles. Im Eiltempo wurde ein Drehbuch geschrieben, im Juli wurde «Songbird» innerhalb von nur siebzehn Tagen abgedreht. Der Thriller ist der erste Film, der in Hollywood während der Corona-Pandemie in Produktion ging.