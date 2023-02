Tiktokerin beweist: Niemand interessiert sich im Gym für dich

Bevor du ins Gym gehst, überlegst du dir, welches Shirt am besten zu welcher Sporthose passt? Schminkst du dich extra und kämmst dir die Haare vor dem Training? Damit bist du sicher nicht allein. Aber du kannst dir den Aufwand künftig auch einfach sparen. Denn: Scheinbar interessiert sich sowieso niemand dafür, was andere im Fitnessstudio tragen oder machen.

Die Tiktokerin Natalee Barnett geht mit ihren Videos auf Tiktok gerade viral und beweist: Es sind alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht mal merken, wenn sie sich mit einer Schlafmaske und Kissen mitten im Gym für ein Nickerchen auf den Boden legt. Auch als sie mitten im Fitnesscenter eine unlogische Übungsabfolge vorführt und dafür einen riesigen Gummireifen zur Hand nimmt, dreht sich niemand um.

Niemand schaut hin

Einmal trägt sie auffällige, pinkfarbene Moonboots – und niemanden interessiert es. Ein anderes Mal wählt sie einen Pyjama, einen dicken Schal oder einen knallpinken Mantel von Versace: Sie läuft mitten im Gym hin und her und sagt: «Das ist dein täglicher Reminder: Niemand schert sich einen Dreck um dich im Fitnessstudio. Was du anziehst, wie du aussiehst.» Und weiter: «Gym Anxiety gibts nicht wirklich, das passiert alles nur in deinem Kopf.»