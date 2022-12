Deutschland : Niemand kennt den Bub – Kinderleiche aus Donau stellt Polizei vor Rätsel

Strömung hat alle Spuren verwischt

Noch immer ist der Bub ohne Namen, keiner kennt ihn. Seit Anfang Dezember wenden sich die Ermittlerinnen und Ermittler nach monatelangen Nachforschungen auf der Suche nach einer neuen heissen Spur verstärkt an die Öffentlichkeit. Der Fundort der Leiche erschwert die Aufklärung für die Leiterin der eigens eingerichteten Sonderkommission Fluvius (lat. für Fluss) massiv. «In diesem Fall haben wir lediglich den Leichnam des Kindes als einzigen Ermittlungsansatz. In allen anderen Mordermittlungen könnte ich Nachbarn befragen, Spuren am Tatort sichern, etc. Das ist in diesem Fall alles nicht möglich», sagt Chef-Ermittlerin Silke Poller gegenüber Sat. 1.



Grosse Hoffnung setzen die Beamtinnen und Beamten in ein Gutachten, das die Herkunft des Kindes bestimmen soll. Auch was der Bub zuletzt gegessen hat, wird analysiert. Weil die Strömung der Donau die meisten Beweise fortgespült hat und der Leichnam schon länger im Wasser gelegen hatte, dauern diese Schritte alle länger als gewöhnlich.