Deutschland: Mann mit 29 Identitäten verhaftet

Der 53-Jährige wurde in der deutschen Gemeinde Losheim am See verhaftet.

Der Polizeiinspektion Nordsaarland ging am Dienstag ein «dicker Fisch» ins Netz, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Demnach haben Beamte in der Gemeinde Losheim am See einen 53-jährigen Mann verhaftet. Gegen ihn lag nicht nur ein nationaler, sondern auch ein internationaler Haftbefehl vor. Dabei geht es um verschiedene Straftaten, unter anderem Betrugs- und Urkundendelikte.