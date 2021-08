Contact Tracing im Kanton Zug - «Niemand konnte mir sagen, wann meine Angaben wieder gelöscht werden»

1 / 3 Beni Riedi (SVP) hat anfangs dieser Woche einen Vorstoss eingereicht, welcher insbesondere die Frage aufklären soll, wann und wie die persönlichen Daten bezüglich des Contact-Tracings gelöscht werden. Beni Riedi Nachdem weder das Zuger Contact-Tracing noch das BAG ihm die Löschung seiner Daten bestätigen konnte, reagierte er mit dem Vorstoss. Für die Antworten des Vorstosses interessieren sich aber auch andere Ratsmitglieder. Schulerst – Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Beni Riedi musste sich Ende Juli in Isolation begeben. Dazu hatte er auch seine persönlichen Daten beim Zuger Contact-Tracing hinterlegt. Der Vorstoss soll nun unter anderem die Mitarbeitenden des Contact-Tracings im Umgang mit persönlichen Daten sensibilisieren. Gesundheitsdepartement Basel-Stadt

Darum gehts Beni Riedi, SVP-Mitglied und Parlamentarier im Zuger Kantonsrat, hat einen Vorstoss eingereicht, um die Mängel beim Umgang mit den Daten des Zuger Contact-Tracings zu beheben.

Konkret sei nicht klar, wann und wie persönliche Daten nach Abschluss eines Falls in Zug gelöscht werden. Doch sollen so auch die Mitarbeiter des Contact-Tracings im Umgang mit solchen Daten sensibilisiert werden.

Den Vorstoss hat Beni Riedi aufgrund einer persönlichen Erfahrung eingereicht. Trotzdem geniesst er für sein Anliegen eine überparteiliche Unterstützung im Kantonsrat.

Beni Riedi, SVP-Mitglied und Parlamentarier im Zuger Kantonsrat, hatte sich Ende Juli wegen eines positiven Corona-Resultats in Isolation gegeben, wobei auch er wie alle anderen seine persönlichen Daten beim Zuger Contact-Tracing angeben musste. Nachdem sein Fall abgeschlossen war, wollte er wissen, was nun mit seinen Daten passiert ist. Es folgte eine Odyssee zwischen dem Kanton Zug und dem BAG. «Als ich das Zuger Contact-Tracing kontaktierte, um zu erfahren, wann meine Daten gelöscht werden oder schon wurden, konnten sie mir keine Auskunft geben», so Riedi gegenüber 20 Minuten.

«Sie wiesen mich lediglich daraufhin, dass ich beim BAG nachfragen sollte. Nach einer kurzen Abklärung wussten die Mitarbeitenden dort ebenfalls nicht, ob meine Daten bereits gelöscht worden sind und verwiesen mich wieder zurück an das kantonale Contact Tracing», so Riedi weiter. «Niemand konnte mir sagen, wann meine Angaben wieder gelöscht werden.» Diese Ungewissheit veranlasste schliesslich Riedi anfangs dieser Woche dazu, einen Vorstoss im Kantonsrat in Zug einzureichen, um die Mängel im Zuger Contact-Tracing zu thematisieren. Darin will er unter anderem wissen: «Wer ist verantwortlich für die Speicherung und Archivierung der Daten, welche das Contact-Tracing erfasst?»

«Hochsensible Daten»

«Mit der Datenerhebung im Rahmen des Contact-Tracings an sich habe ich kein Problem, sondern im Gegenteil, sie ist sinnvoll und notwendig», so Riedi. «Jedoch hat jeder in diesem Land auch das Recht zu erfahren, wann und wie ihre Daten gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden», so Riedi weiter. «Gerade weil es sich um hochsensible Daten wie etwa Handynummern oder gesundheitliche Informationen handelt, ist Transparenz in solchen Fällen äusserst wichtig», wie Riedi meint. Von anderen Kantonen wisse man nämlich, dass die Daten dann automatisch gelöscht werden, wenn der Fall abgeschlossen ist. Doch in Zug ist das nicht klar. Das Problem scheint laut Riedi aber auch spezifisch zwischen dem Kanton Zug und dem BAG zu bestehen.

Riedi hat aber nicht im Vorhinein die Zuger Gesundheitskommission mit seinem Anliegen konfrontiert. Trotzdem geniesst das Kantonsratsmitglied Unterstützung: «Kantonratsparlamentarier von links bis rechts sind ebenfalls an den Antworten des Vorstosses interessiert», so Riedi. Die Beantwortung des Anliegens steht aber noch aus. Sein Ziel ist aber zumindest in drei Punkten klar. «Ich möchte aufzeigen, dass Handlungsbedarf besteht und sensible Daten nicht auf Vorwand gespeichert werden. Des Weiteren will ich Klarheit schaffen, was mit den Daten nach einem abgeschlossenen Fall passiert, und vor allem die Mitarbeitenden des Contact-Tracings im Umgang mit solchen Daten sensibilisieren», wie Riedi sagt.