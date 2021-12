Schock vor Bestattung – «Niemand soll den Leichnam eines Familienmitglieds so sehen müssen»

Bestatter erhebt Vorwürfe gegen Inselspital

Franz Latrell ist Geschäftsführer des Bestattungsunternehmens Arche. Er sagt: «Erst, als wir gemeinsam mit der Familie das erste Mal im Inselspital waren, wurde uns mitgeteilt, dass die Schläuche noch am Körper waren. Normalerweise fordern wir das Inselspital in so einer Situation auf, die Schläuche zu entfernen. Wir sind schliesslich keine Ärzte und haben auch nicht die nötigen Instrumente dafür.» In dieser Situation sei das aber nicht mehr möglich gewesen, da die Familie bereits vor Ort gewesen sei. Latrell kritisiert, dass das Inselspital sich oft nicht einmal die Mühe mache, die Schläuche von den Leichnamen zu entfernen.

Inselspital verweist an Ombudsstelle

Petra Ming, Mediensprecherin des Inselspitals, sagt auf Anfrage, die Insel Gruppe übergebe Leichname ausschliesslich an Bestattungsunternehmen. «Die Versorgung der Leichname erfolgt fallweise bereits in der Austrittsklinik oder aber erst im Bestattungsunternehmen. Dieser Ablauf ist bei allen verstorbenen Patientinnen und Patienten gleich.»

«Es geht um den Respekt gegenüber Toten»

A.s Vater ist mittlerweile beerdigt, das Team des Inselspitals habe sich bei ihr entschuldigt. Für sie war der Schritt an die Öffentlichkeit wichtig: «Meine Familie und ich haben vollstes Verständnis dafür, dass das Personal in den Spitälern derzeit einem hohen Druck ausgesetzt ist. Trotzdem geht es hier um Respekt einem Toten gegenüber und die Achtung dessen Würde.» Insgesamt bleibe ihr die Erfahrung am Inselspital in schlechter Erinnerung. «Von einem Unispital hätte ich mehr erwartet. Es kann doch nicht sein, dass Angehörige wegen fehlender Achtsamkeit solche Bilder sehen müssen», sagt sie.