Hefenhofen: Urteil löst Unverständnis aus

Darum gehts Am Dienstag wurde Landwirt Ulrich K. zu einer bedingten Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe verurteilt.

Tierschützende sind fassunglos über das Urteil.

In der Urteilsbegründung kritisierte das Bezirksgericht das Vorgehen der Thurgauer Behörden. Auch Politiker äussern Kritik.

Der Kanton Thurgau indes wartet noch die schriftliche Urteilsbegründung ab.

Am Dienstag fielen die Urteile im Prozess im «Fall Hefenhofen» am Bezirksgericht Arbon. Landwirt Ulrich K. (54), der als «Quälbauer von Hefenhofen» bekannt wurde, wurde vom Bezirksgericht zu einer bedingten Gefängnisstrafe von acht Monaten verurteilt. Er muss eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à je zehn Franken bezahlen. Weiter erhält der 54-Jährige aufgrund der medialen Vorverurteilung eine Genugtuung von 6000 Franken. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und vier Monate Gefängnis gefordert.

Tierschützerinnen und Tierschützer schweizweit drücken ihr Unverständnis über das Urteil gegen Landwirt Ulrich K. aus. «Wir sind fassungslos, traurig, wütend, enttäuscht. Was für ein unfassbares, unglaubliches Urteil im Fall Hefenhofen», teilte der Tierschutzverein Romanshorn auf Facebook mit. Dutzende Kommentare unter dem Post äussern sich ähnlich verständnislos. «Da fehlen mir die Worte», kommentiert ein User. Weitere Nutzer werfen der Justiz gar «komplettes Versagen» vor. «Unsere Justiz spielt Kasperletheater und ist nicht ernst zu nehmen», schreibt eine andere Person.

«Wären die Bilder nicht veröffentlicht worden, würde es auf dem Hof heute noch so zu- und hergehen»

«Wir sind fassungslos, dieses Urteil übertrifft alles, was wir bisher erlebt haben», sagt auch Beatrice Baumann, Präsidentin Tierhilfe Schweiz, auf Anfrage von 20 Minuten. Es sei nicht richtig, dass Ulrich K. keine unbedingte Gefängnisstrafe erhalten habe. «Ich weiss nicht, was man noch alles machen muss, bis man in der Schweiz als Tierquäler gilt», sagt die Tierschützerin. Damals habe es eine Vielzahl Meldungen bezüglich der Missstände auf dem Hof von Ulrich K. ans Thurgauer Veterinäramt gegeben, aber es sei nie etwas geschehen.

«Wären die Bilder 2017 nicht veröffentlicht worden, würde es in Hefenhofen heute noch so zu- und hergehen», ist Baumann überzeugt. «Ich hoffe so sehr, dass sich die Staatsanwaltschaft dieses Urteil nicht gefallen lässt. Ansonsten müssen wir wohl wieder demonstrieren gehen», so Baumann. Sogar Landwirte in ihrer Nachbarschaft hätten ihr Unverständnis ausgedrückt. «Niemand versteht dieses Urteil, egal, ob Tierfreund oder nicht», sagt Baumann weiter.

«Es wird noch ein politisches Nachspiel haben»

In der mündlichen Urteilsbegründung, die am Dienstag über drei Stunden dauerte, kritisierte das Bezirksgericht das Vorgehen des Thurgauer Veterinäramts. Diverse Dokumente haben gefehlt, gegen Ulrich K. habe es keinen Haftbefehl gegeben und auch ein Durchsuchungsbefehl sei nicht vorhanden gewesen. «Wie soll das Gericht ohne Dokumentation beurteilen, ob Tierquälerei vorhanden war?», sagte der Gerichtsvorsitzende am Dienstag.

Auch der Thurgauer SP-Kantonsrat Jakob Auer und der Thurgauer SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler äusserten sich kritisch gegenüber den Behörden. «Dies war einer der grössten Fälle. Da muss man konsequent sein und sagen, da habe ich versagt», so Auer in einem Video der «Thurgauer Zeitung». «Ich bin ziemlich enttäuscht, dass unsere Behörden, die Staatsanwaltschaft und das Veterinäramt nicht bessere Grundlagen für eine Verurteilung hervorbringen konnten», sagt SVP-Kantonsrat Tobler zur «Thurgauer Zeitung». Er gehe davon aus, dass dies noch ein politisches Nachspiel haben wird.

«Darf nicht sein, dass am Schluss immer die Steuerzahler für Kosten aufkommen müssen»

Der Kanton Thurgau teilte auf Anfrage mit, dass das Urteil, welches noch nicht rechtskräftig ist, aus den Medien zur Kenntnis genommen wurde. «Wir warten nun die schriftliche Urteilsbegründung ab und werden dann sehen, wie es weitergeht», so die Medienstelle des Kantons.

Die meisten Kosten des Prozesses werden aus der Staatskasse bezahlt. Die Verfahrenskosten werden zu 90 Prozent vom Staat bezahlt. Auch die Anwaltskosten des Verteidigers von Ulrich K. in der Höhe von 190’000 Franken werden aus der Staatskasse bezahlt. «Es ist für uns befremdlich, dass überhaupt Kosten in dieser Höhe anfallen können und man nicht ausreichend Beweismittel beisammen hatte», sagt Thomas Fuchs, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler Schweiz (BDS), zu 20 Minuten. Es dürfe nicht sein, dass am Schluss immer die Steuerzahlenden für solche Kosten aufkommen müssen.

Tierhalteverbot gegen Ulrich K. bleibt bestehen Am Mittwoch versandte das Veterinäramt des Kantons Thurgau eine Richtigstellung betreffend des Tierhalteverbots von Ulrich K.: «Am Dienstagnachmittag hat das Bezirksgericht Arbon im ‹Fall Hefenhofen› die erstinstanzlichen Strafurteile eröffnet. Dabei hatte das Gericht unter anderem auch über ein von der Staatsanwaltschaft beantragtes Tätigkeitsverbot zu entscheiden, wobei das Gericht es abgelehnt hat, ein solches anzuordnen. Der aktuellen Medienberichterstattung ist nun teilweise zu entnehmen, dass der betroffene U.K. deshalb wieder Tiere halten dürfe. Dies ist unzutreffend und bedarf der Richtigstellung. Zutreffend ist zwar, dass das Bezirksgericht Arbon entschied, gegen U.K. kein strafrechtliches Tätigkeitsverbot auszusprechen. Von diesem Umstand unberührt ist jedoch das mit Entscheid des Veterinäramts vom 9. April 2018 rechtskräftig angeordnete verwaltungsrechtliche Tierhalteverbot. Das umfassende Tierhalteverbot untersagt es U.K. nicht nur auf unbestimmte Zeit, Tiere zu halten, zu züchten, mit Tieren zu handeln und sich berufsmässig mit Tieren zu beschäftigen, sondern es wurde auch angeordnet, dass auf dem Betrieb von U.K. erst wieder Tiere gehalten werden dürfen, wenn das Veterinäramt den Betrieb, die Stallungen, Einrichtungen und Wirtschaftsgebäude auf ihre tierschutz- und tierseuchenrechtliche Konformität hin überprüft und abgenommen hat. Das gegen U.K. vom Veterinäramt im Nachgang an die Hofräumung geführte verwaltungsrechtliche Verfahren ist schon seit rund zwei Jahren rechtskräftig abgeschlossen. Der Tierhalteverbotsentscheid des Veterinäramts wurde dabei sowohl vom Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau als auch vom Bundesgericht als rechtmässig bestätigt. Das Strafurteil des Bezirksgerichts Arbon ändert somit nichts am rechtskräftigen Tierhalteverbot gegen U.K. Dieses hat unverändert Bestand und es ist U.K. weiterhin untersagt, Tiere zu halten – in welcher Form auch immer.»