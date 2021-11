Alec Baldwin teilt Crew-Statement - «Niemand war zu müde, um seinen Job richtig zu machen»

Halyna Hutchins wurde am 21. Oktober von einem Schuss aus einer Requisitenwaffe getroffen und tödlich verletzt. Die Kamerafrau, die noch am Set verstarb und kurz vor ihrem Tod sagte, dass sie «ihre Beine nicht mehr spüre», hinterlässt einen neunjährigen Sohn.

Am 21. Oktober 2021 wurde Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) von Schauspieler Alec Baldwin am Set des Low-Budget-Western «Rust» erschossen.

Nur eine scheint noch nette Worte zu finden: Terese Magpale Davis. Schauspieler Alec Baldwin, der Hutchins am 21. Oktober versehentlich erschoss , teilte Screenshots von Davis’ ausführlichem Statement auf Instagram. Darin behauptet die Kostümdesignerin, dass die Sicherheitsprotokolle jederzeit eingehalten wurden. Warnzeichen für so einen Unfall habe es keine gegeben.

«Dass wir überarbeitet waren, ist Quatsch»

In dem Beitrag, der mehrere Seiten zählt, schreibt Davis ausserdem: «Dass wir überarbeitet, und die Verhältnisse unsicher und chaotisch waren, ist Quatsch. Am Tag vor Halynas Tod hatten wir zwölf Stunden Pause und davor nur elf Stunden gedreht. Um 18:30 konnten wir Feierabend machen. Davor hatten wir ein 56-Stunden-Wochenende gehabt. Es war also niemand zu müde, um seinen Job richtig zu erledigen.» Weiter fügt sie an, dass «dies alles durch Zeiterfassungsbögen» belegt sei.

Zudem habe sich die Crew regelmässig zu Sicherheitsbesprechungen getroffen – manchmal sogar mehrmals täglich. Auch David Halls nimmt sie in Schutz: «Unser Regieassistent ist nie leichtfertig mit dem Thema Sicherheit umgegangen. An anderen Sets mag das der Fall gewesen sein, aber bei uns war er nicht so.»

Davis sagte in ihrem Beitrag ausserdem, dass es bei dem tödlichen Unfall um «Waffensicherheit» gehe, nicht um schlechte Arbeitsbedingungen. Sie plane, in Zukunft mehr über den Umgang mit Handfeuerwaffen und die Sicherheitsprotokolle am Set zu lernen. «So kann ich einschreiten, wenn ich sehe, dass die Protokolle nicht befolgt werden. Ich werde für bessere Sicherheit am Set kämpfen – in Halynas Namen.»