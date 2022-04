Hägendorf SO: Niemand weiss, warum der Ex-Feuerwehrmann sein Haus anzündete

Der Besitzer des Hauses stand nun in Olten vor Gericht, wie «Tele M1» berichtet.

Der Brand in Hägendorf SO beschädigte das Bauernhaus stark.

Nun wurde er in einem Indizienprozess zu 18 Monaten bedingt verurteilt.

Ein Ex-Feuerwehrmann zündete sein eigenes Haus an.

Ein Brand in Hägendorf gibt immer noch Rätsel auf.

Im August 2019 brannte in Hägendorf ein Bauernhaus – Ursache: Brandstiftung. Der Besitzer des Hauses stand nun in Olten vor Gericht, wie «Tele M1» berichtet. Er wurde zu einer bedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Der Fall ist gleich auf mehrere Arten speziell. Erstens handelt es sich beim Verurteilten um einen Ex-Feuerwehrmann. Zu «Tele M1» sagte Feuerwehrkommandant Philipp Felder, der 2019 beim Brand selber vor Ort gewesen war: «Es macht mich traurig, das ist das Schlimmste. Wir sind dazu da, Leben zu retten, Feuer zu löschen und den Menschen in jeder Situation zu helfen . Wenn solche Leute das so missbrauchen, dann macht mich das traurig und auch wütend.»

Wollte nicht gefunden werden

Zweitens war es ein reiner Indizienprozess. Das heisst, dass es keine direkten Beweise gab und sich die Untersuchungen auf Anzeichen rund um das Delikt abstützen mussten. Wie die «Solothurner Zeitung» berichtet, stritt der Verurteilte seine Tat stets ab. Vor Gericht wurde ihm angelastet, dass er am Tag des Vorfalls sein Handy ausgeschaltet hatte – er habe offensichtlich nicht gefunden werden wollen.

Ebenfalls sei es mehr als verdächtig, dass er sich lange nicht bei der Polizei gemeldet hatte – laut «Tele M1» gab der Brandstifter an, er sei am Tag nach dem Brand in die Ferien gefahren. Das wurde ihm aber als Untertauchen ausgelegt.