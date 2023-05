Shell Grotto: Wer hat die mysteriöse Muschel-Grotte erschaffen

1 / 13 So sieht die Shell Grotto über der Erde aus: Der Eingang lässt nicht erahnen, welch Kunstwerk sich dahinter verbirgt. Google Earth Erst unter der Erde zeigt sich die Pracht: Decken und Wände der Shell Grotto sind über und über mit Muschelmosaik bedeckt. Flickr.com/deadmanjones/CC BY-NC 2.0 Mehr als 4,6 Millionen Muscheln sollen es sein. Wikimedia Commons/Gernot Keller/CC BY-SA 2.5

Darum gehts Eine Muschelgrotte im britischen Margate gibt Forschenden Rätsel auf.

Niemand weiss, wann genau und von wem sie erschaffen wurde.

Auch das Alter der über und über mit Muscheln verzierten Shell Grotto ist unbekannt.

Genauso ist unklar, wer sie wann entdeckt hat.

Während Fachleute versuchen, mehr über sie herauszufinden, kann die Höhle besucht werden.

Es gibt wenige Orte, von denen man nicht weiss, wer sie einmal geschaffen hat. Selbst wenn sie Jahrtausende alt sind. Das zeigt etwa das Beispiel der Pyramiden von Gizeh, die zu den ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit zählen. Sie wurden von den alten Ägyptern errichtet.

Doch an manchen Orten beissen sich selbst Forschende die Zähne aus. Etwa an der sogenannten Shell Grotto in der englischen Kleinstadt Margate, in der zuletzt ein Banksy-Kunstwerk für Aufsehen sorgte, weil ein Teil von ihm kurz nach dem Aufstellen wieder verschwand. Die Muschelgrotte von Margate wurde wohl im Jahr 1835 durch Zufall entdeckt (siehe Box), aber bis heute weiss man nicht, wer hinter der unterirdischen Höhle mit den kunstvollen Muschelverzierungen steckt, die heute besichtigt werden kann. Auch ihr Alter ist unbekannt.

Selbst die Entdeckung ist mysteriös

Antiker Tempel? Geheime Sekte?

Trotz der offenen Fragen, die es zu Erschaffung und Entdeckung der Grotte unter Margate gibt, ist eines sicher: Der oder die Menschen dahinter haben sich viel Mühe gegeben. Denn es wurden über 4,6 Millionen Muscheln an Wänden und Decken untergebracht. Mal in Form von Wirbeln, aber auch in Form von Figuren (siehe Bildstrecke). Die für das Mosaik verwendeten Muscheln stammen grösstenteils aus der Region, darunter Mies-, Herz- und Jakobsmuscheln, Wellhorns- und Napfschnecken sowie Austern.

Die Grotte windet sich über mehr als 21 Meter durchs Erdreich und endet in einem grossen und vor allem hohen Raum: dem sogenannten Altarraum. Ob er wirklich als solcher genutzt wurde und von wem, ist offen. Die Meinungen von Fachleuten gehen dazu auseinander: Während einige glauben, dass die Grotte als antiker Tempel genutzt worden sein könnte, sind andere davon überzeugt, dass sie der Treffpunkt einer geheimen Sekte war.

Wieder andere tippen auf die «Torheit eines reichen Mannes» aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Dagegen spricht jedoch, dass ein aus Prestigegründen geschaffenes Werk wohl kaum geheim gehalten worden wäre.

Die Shell Grotto befindet sich in der englischen Stadt Margate in der Grafschaft Kent. Google Earth Pro

Datierung der Muscheln steht noch aus

Die Grotte befindet sich seit ihrer Entdeckung im 19. Jahrhundert in Privatbesitz. Seit 1973 steht sie unter Denkmalschutz. Im Jahr 2008 wurde die Stiftung «Friends of the Shell Grotto» gegründet, um die Grotte zu erhalten und zu bewahren. Ein durchaus aufwendiges und kostenintensives Unterfangen, wie auf der Website nachzulesen ist. So mussten etwa schon Feuchtigkeitsprobleme in den Griff bekommen werden. Aus diesem Grund sei man auch noch nicht den Schritt der Muschel- und Mörteldatierung gegangen, um Anhaltspunkte für das Alter der Grotte zu bekommen. «Im Moment gibt es dringendere Prioritäten für die Erhaltung.»

