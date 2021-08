Frauenverachtendes Banner - Fussballfans bleiben nach Skandal-Plakat straffrei

Am Prozess distanzierten sich die sechs Beschuldigten von der Aktion: «Völlig daneben» und «total dumm und unüberlegt» sei das gewesen. Keiner der sechs Fussballfans will aber das Banner angefertigt und ins Stadion geschmuggelt haben. Einer sagt, dass er sich nur einige Sekunden unter dem Transparent aufgehalten und sich sofort distanziert habe, als er sah, was darauf stand. Ein weiterer Beschuldigter will erst am nächsten Morgen auf den Bildern in den Medien den Text gesehen haben.