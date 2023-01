Alt-Bundesrätin: Niemand will die alte Wohnung von Doris Leuthard

Während im Untergeschoss regelmässig die sogenannten Von-Wattenwyl-Gespräche mit den Spitzen der Bundesratsparteien stattfinden, ist es in den darüberliegenden Wohnungen ruhig. (Im Bild: Blick in den Saal 1 des Hauses)

In der unteren Etage des Von-Wattenwyl-Hauses in der Berner Altstadt empfängt der Bundesrat regelmässig Gäste.

Während die unteren Etagen vom Bundesrat regelmässig für den Empfang von Gästen sowie Treffen mit den Spitzen der Bundesratsparteien genutzt werden, bleibt es in der oberen Etage seit Jahren ruhig. Dort befindet sich eine 250 Quadratmeter grosse 5-Zimmer-Wohnung, die einst von FDP-Bundesrat Pascal Couchepin bewohnt wurde. Später übernahm sie Doris Leuthard. Die Wohnung hat sie gekündigt, als sie per Ende 2018 aus der Landesregierung zurücktrat . Seither steht das Appartement leer.

Wird die Wohnung von einem der neuen Bundesräte übernommen?

Dass eines der neugewählten Mitglieder der Landesregierung die Wohnung übernimmt, scheint zurzeit unwahrscheinlich. Albert Rösti wohnt in Uetendorf BE, also keine 30 Kilometer von Bern entfernt. Elisabeth Baume-Schneider liess laut dem «Zürcher Unterländer» ausrichten, dass sie kein Interesse an der Wohnung habe.