Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti reagiert auf Serbiens Wunsch, Soldaten in den Nord-Kosovo zu entsenden.

Die Lage in dem mehrheitlich von Serbinnen und Serben bewohnten Norden Kosovos verschärft sich zunehmend.

20 Minuten hat mit Serben und Kosovaren in der Schweiz über die jüngste Eskalation auf dem Balkan gesprochen.

Der Serbien-Kosovo-Konflikt spitzt sich zu. Videos zeigen serbische Mannschaftstransporter nur wenige Kilometer von der serbisch-kosovarischen Grenze entfernt . In der Schweiz ist sich die serbische und albanische Community einig: Einen Krieg will niemand.

D.*, Serbe, wohnhaft in Zürich

Ich habe selbst kosovo-albanische Freunde. Die Situation ist scheisse, da sind sich alle einig. Ich verstehe beide Seiten, jedoch braucht es eine Lösung, um den Konflikt zu beenden. Klar, ich kenne die Geschichte und die Politik in Serbien. Es wäre aber das Ziel, den Graben zu schliessen. Dies wäre mit einem Einmarsch nicht möglich. Es braucht Verhandlungen, damit ein diplomatischer Kompromiss erzielt wird. Niemand will Krieg. Hass bringt nichts.

F.K* (37) aus Turbenthal ZH, Schweiz-Serbin

Ich mache mir Sorgen um meine Familienangehörigen in Serbien. Würde ein Krieg ausbrechen, würden sie es sicher spüren. Ich hoffe, dass Serbien nicht in den Kosovo einmarschieren wird. Ich finde zwar, dass dieses Territorium den Serbinnen und Serben zusteht, aber ein Krieg ist nie eine Lösung. Ich habe auch Albanerinnen und Albaner als Freunde und verspüre keinen Groll gegenüber ihnen. Es ist nicht die Bevölkerung schuld an dem Hass, sondern die Politikerinnen und Politiker.