Der Besitzer des «Beeriland» in Bottmingen meldete den Vorfall seiner Versicherung, in der Hoffnung, dass diese für die Beseitigung des Netzes aufkommt.

Eine Windhose wirbelte am 9. Juli dieses rund zehn Meter breite und 100 Meter lange Netz des Landwirts Thomas Wiesner durch die Luft und beförderte es schliesslich in die 30 Meter hohen Bäume neben seiner Erdbeerplantage in Bottmingen.

Der Baselbieter Landwirt Thomas Wiesner wird von seiner Versicherung sprichwörtlich hängen gelassen. Wie die «Basler Zeitung» am Montag berichtet, hat eine Windhose am 9. Juli das Schutznetz seiner Erdbeerplantage in die umliegenden 30 Meter hohen Baumkronen befördert. Ein Augenzeuge berichtet der Zeitung, wie das Netz an jenem wolkenlosen Tag von einer plötzlich aufgetauchten Windhose etwa 40 Meter hoch durch die Luft gewirbelt worden sei.