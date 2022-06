Rüthi SG: «Niemand wusste, wie man Erste Hilfe leistet»

Eine Frau reanimierte am Sonntagabend einen E-Bike-Fahrer. Der Mann stürzte in Rüthi SG in ein Bachbett. Seiner Retterin fiel auf, dass kaum ein Passant wusste, wie gehandelt werden muss.

Ein 64-jähriger Mann stürzte mit seinem E-Bike drei Meter in ein Bachbett.

Ein 64-jähriger E-Bike-Lenker radelte vergangenen Sonntagabend im Zickzack einen kleinen Hang ins Bachbett an der Kanalstrasse in Rüthi SG herunter. «Ich rannte sofort zu ihm, um nachzusehen, was los war. Sein Gesicht lief blau an und ich wusste sofort, dass er keine Luft mehr bekam», so eine Frau zu 20 Minuten, die vor Ort war. Sie musste feststellen, dass kaum eine der Passantinnen und Passanten, die bereits um den Bewusstlosen herum standen, wussten, wie man helfen kann. «Ich begann sofort mit der Reanimation des Mannes.»

Die Frau koordinierte die Passantinnen und Passanten vor Ort. «Ich war die Einzige, die einen kühlen Kopf bewahren konnte. Ich wies eine Frau an, dass sie den Notruf wählen soll. Eine weitere Frau beatmete auf mein Kommando. Eine dritte Person hat die Rettung und die Rega zu uns hingewiesen. Nur so konnte der Mann schnell gerettet werden», sagt die Helferin zu 20 Minuten.

Schon drei Leben gerettet

Die Frau appelliert, dass man öfters an Nothelferkursen teilnehmen soll. «Wenn solche Kurse besucht werden, steigt das Selbstvertrauen, dass man in solchen Situationen helfen kann.» Der 64-jährige Mann war die dritte Person, der sie das Leben gerettet hat.

Die Kantonspolizei bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass sich der Vorfall so zugetragen hat. «Ein 64-jähriger Mann stürzte vergangenen Sonntagabend circa drei Meter tief in ein Bachbett an der Kanalstrasse in Rüthi SG. Grund war ein medizinisches Problem. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren drei Passantinnen mit der Reanimation des Mannes beschäftigt», sagt Simon Anderhalden, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

«Vielen Personen fehlt das Know-how zur Ersten Hilfe»

«Leider hat es die Frau, die in diesem Fall Erste Hilfe geleistet hat, richtig erkannt», sagt Beat Brunner, Sprecher der Samariter Schweiz zu 20 Minuten: «Jede zweite Person in der Schweiz fühlt sich unsicher bei der Hilfeleistung in einem medizinischen Notfall.» Das habe eine Studie vom Schweizerischen Roten Kreuz aus dem Jahr 2020 festgestellt. «Um das Wissen aufzufrischen, empfehlen wir Samariter auch, sich in der Ersten Hilfe regelmässig aus- und weiterzubilden, um in einer Notfallsituation ruhig, bedacht und richtig helfen zu können», sagt Beat Brunner.

