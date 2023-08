Putsch in Niger: Lässt Junta den Staatschef verhungern?

Am 26. Juli wurde die Regierung abgesetzt.

Offenbar befindet sich Bazoum in einem Keller und erhält kein Essen.

Die demokratische Regierung in Niger ist am 26. Juli vom Militär abgesetzt worden.

Der von der Militärjunta im Niger festgesetzte und für entmachtet erklärte Staatschef Mohamed Bazoum ist nach Angaben eines Vertrauten in Lebensgefahr. «Sie bringen ihn um», sagte der nigrische Botschafter in den USA, Mamadou Kiari Liman-Tinguiri, im Interview mit der Nachrichtenagentur AP. Bazoum sitze mit seiner Familie im unbeleuchteten Keller des Präsidentenpalastes in Niamey. Erst vor kurzem berichtete ein Berater, dass die Junta dem Präsidenten, seiner Frau und deren gemeinsamem 20-jährigem Sohn seit fast einer Woche den Essensnachschub vorenthalte, Strom und Gas zum Kochen gebe es für die Familie auch nicht.