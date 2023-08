Mit Evakuierungen begonnen: Niger öffnet Grenzen zu fünf Nachbarstaaten wieder

Eine französische Militärmaschine startet in Marseille zum Evakuierungsflug. (1. August 2023)

Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger sind die Land- und Luftgrenzen zu fünf Nachbarstaaten wieder geöffnet worden. Einer der Putschisten erklärte am Dienstag im nationalen Fernsehen, dass die Grenzen zu Algerien, Burkina Faso, Libyen, Mali und dem Tschad «ab heute» wieder offen seien. Alle Land- und Luftgrenzen des Landes waren am Abend des Putsches geschlossen worden.

Die Bekanntmachung der Wiedereröffnung der Grenzen erfolgte inmitten einer Evakuierungsaktion Frankreichs, das am Dienstag begonnen hatte, Franzosen, Deutsche und andere EU-Bürger aus dem Land auszufliegen. Ein erstes Flugzeug mit 262 Passagieren an Bord erreichte am frühen Mittwochmorgen den Pariser Flughafen Roissy Charles de Gaulle.