Retourkutsche? : Nigeria blockiert Twitter auf unbestimmte Zeit

Der Kurzbotschaftendienst ist im westafrikanischen Land nicht mehr verfügbar. Zuvor hatte Twitter einen Beitrag des nigerianischen Präsidenten entfernt.

Nigeria hat den Kurzbotschaftendienst Twitter für unbestimmte Zeit blockiert. Der Verbund nigerianischer Telekommunikationsanbieter erklärte am Samstag, seine Mitglieder seien einer entsprechenden behördlichen Anordnung nachgekommen. Das Informationsministerium in Abuja hatte den Schritt am Freitag angekündigt und damit begründet, dass Twitter für Aktivitäten genutzt werde, «die dazu geeignet sind, die gemeinschaftliche Existenz Nigerias zu untergraben». Menschenrechtsaktivisten prangerten die Massnahme als Angriff auf die Meinungsfreiheit an.