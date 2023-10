Nightjet: ÖBB präsentiert neue Nachtzug-Flotte

Nach langjähriger Abwesenheit erleben Nachtzüge in jüngster Vergangenheit wieder einen Boom.

Einst fuhren im Schutze der Nacht viele Züge von einer zur nächsten Grossstadt Europas. Doch die Flotte der Nachtzüge wurde in den letzten zehn Jahren vernachlässigt; statt ausgebaut, wurden zunehmend mehr Verbindungen gestrichen. Doch das Jahr 2020 brachte die Kehrtwende : Durch die Federführung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entstand ein europaweites Projekt, das sich zum Ziel setzte, vier neue Nachtzug-Routen zu etablieren.

Nun sind es ebenfalls die ÖBB, die eine weitere Evolutionsstufe im europäischen Schienenverkehr erklimmen. Die Staatsbahn hat eine Flotte von 33 innovativen Nachtzügen vorgestellt, die bereits im Dezember 2023 in Betrieb gehen soll, heisst es in einer Medienmitteilung.

Mini-Pods sorgen für erhöhte Privatsphäre

Die siebenteiligen Züge haben eine Kapazität von jeweils 254 Fahrgästen. Diese werden in zwei Sitzwagen, drei Liegewagen und zwei Schlafwagen untergebracht. Doch sie heben sich in puncto Komfort und Luxus deutlich von anderen Nachtzügen ab und der Fokus auf Alleinreisende respektive eine erhöhte Privatsphäre sticht heraus.

Einzel- und Doppelzimmer gibt es auch

In den Schlafwagen lässt sich neu gar eine Kabine mit eigenem Bad und Dusche buchen. Ausserdem gebe es in den Kabinen mehr Raum für sperriges Gepäck. Die Kabinen sind als Einzel- oder Doppelzimmer verfügbar, wobei bei letzteren Etagenbetten verbaut sind.

Die Züge sind für den Einsatz in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und den Niederlanden zugelassen. Jungfernfahrt soll am 10. Dezember sein, auf den Strecken Wien-Hamburg und Innsbruck-Hamburg. Die revolutionäre ÖBB verfügt europaweit nun über die grösste Flotte an Nachtzügen.