«Ich bin absolut enttäuscht» : Nikab-Trägerin will nicht mehr in die Schweiz zurückkehren

1 / 6 Umm Rufayda alias Valentina Weiss fühlt sich im Nikab laut eigenen Angaben freier. Instagram Auf Instagram verteidigt sie sich gegen die Unterstellungen, sie trage die Verhüllung, weil sie unterdrückt werde: «Ich habe selber entschieden.» Instagram Umm Rufayda zeigt sich aktuell in verschiedenen Videos des Islamischen Zentralrats IZRS. Dieser sammelt auch Geld für seine Kampagne gegen das Verhüllungsverbot. Instagram

Darum gehts Das Verhüllungsverbot ist die wohl umstrittenste Initiative dieses Abstimmungssonntags.

Das Schweizer Stimmvolk hat die Initiative mit 51,21 Prozent angenommen.

Manche Muslime und Musliminnen befürworten sie, andere sind enttäuscht.

Die Nikab-Trägerin Valentina Weiss, die dem Islamischen Zentralrat nahesteht, äusserte sich in einer Online-Pressekonferenz zum knappen Ja zum Verhüllungsverbot. Für sie komme eine Rückreise in die Schweiz nach dem Ja zum Burkaverbot nun nicht mehr infrage. Aktuell befindet sie sich in Ägypten.

Sie wolle dem Staat auch kein Geld in Form von Bussen in die Kasse schieben. «Ich bin absolut enttäuscht und ich schäme mich für die Schweiz», sagt Weiss. «Es zerreisst mir mein Herz.» Sie berichtet mit gebrochener Stimme: Dass die Islamophobie jetzt so weit vorgedrungen sei, sei nicht nachvollziehbar. Sie hoffe aber, dass die Glaubensschwestern in der Schweiz sich dem Gesetz nicht beugen würden. «Sie sollen dafür kämpfen. Es ist eine Prüfung von Allah. Ich hoffe, dass wir diese Prüfung erfolgreich meistern werden.»

Mit 30 Jahren zum Islam konvertiert

Weiss ist Schweizerin und mit 30 Jahren zum Islam konvertiert. Wie sie dem Portal kath.ch gegenüber verrät, habe sie zunächst ein Kopftuch getragen und sich später für den Nikab entschieden. «Der Nikab ist für mich eine gottesdienstliche Handlung», sagt die 32-Jährige. Gegen eine Burka habe sie sich jedoch bewusst entschieden.

Sie kämpfte aktiv gegen das Verhüllungsverbot. Auf Instagram will sie mit den gängigen Vorurteilen gegenüber der Verschleierung aufräumen – mit reichlich Unterstützung des ultrakonservativen Islamischen Zentralrats (IZRS). Dieser hatte die Frau jüngst in verschiedenen Videos porträtiert und als Beispiel einer freiwillig verschleierten Frau in Szene gesetzt.

Für manche Muslime und Musliminnen ist der Entscheid nachvollziehbar. «Wenn man die Chance hat, hier in der Schweiz zu leben, sollte man sich auch an die Kultur anpassen. Das gehört für mich zur Integration dazu», sagt etwa Selina (19) in einer Umfrage.

«Schadet den Interessen des Landes»

Die KIOS (Koordination Islamischer Organisationen Schweiz) schreibt in einem Communiqué, dass die Muslime diesen Entscheid respektieren, denn sie identifizieren sich voller Überzeugung mit der Schweiz und sind überzeugt, dass auch ihre Religion, der Islam, eine Religion der Schweiz ist.

Man bedauere jedoch sehr, dass der Gegenvorschlag des Bundesrates nicht mehrheitsfähig war. «Der nun angenommene Artikel der Verfassung ist leider nach dem Minarettverbot das zweite Sondergesetz gegen die islamische Religionsgemeinschaft.» Und: «Der vermeintliche Sieg der Befürworter des Verhüllungsverbotes ist ein politischer Pyrrhussieg und verletzt langfristig die Glaubwürdigkeit der Schweiz und schadet den Interessen des Landes.»