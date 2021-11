Fürs Recycling – Nike vernichtet nigelnagelneue Sneaker

NurPhoto via AFP

In Deutschland droht dem Sportartikelhersteller jetzt eine saftige Busse.

Unternehmen zeigen sich gerne grün und nachhaltig. So auch der US-Sportartikelhersteller Nike. Dafür hat das Unternehmen das Recyclingprogramm «Nike Grind» lanciert. Kundinnen und Kunden können ihre getragenen Schuhe zurückschicken und Nike verspricht, daraus neue Schuhe herzustellen.

GPS-Tracker im Schuh versteckt

Die Reporter bestellten neue Nike-Schuhe, versteckten darin GPS-Tracker und schickten sie dann als Retouren an den Hersteller zurück. Das GPS-Signal zeigte, dass die Schuhe schnurstracks in der Recyclinganlage eines Abfallentsorgers im belgischen Herenthout landeten.

Die Redaktoren fragten beim Werksleiter nach, der bestätigte, dass dort fast ausschliesslich neue Nike-Ware vernichtet werde. In Deutschland verstösst Nike damit gegen das Gesetz. Denn im Nachbarland ist es verboten, gebrauchsfähige Retouren zu vernichten.

Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz soll in Deutschland Abfall vermieden werden. Dies ist wichtiger als alle anderen Massnahmen wie etwa Recycling. Es droht ein Bussgeld von bis zu 100’000 Euro.

«Nike betreibt massives Greenwashing»

In der Schweiz ist das nicht so. Im Gegensatz zu anderen Produkten, wie elektronische Geräte oder Batterien, gibt es für Schuhe keine Recyclingpflicht, heisst es beim Bundesamt für Umwelt. Das Schweizer Umweltschutzgesetz befindet sich laut einem Sprecher der NGO Publiceye zwar in der Vernehmlassung, brauche aber immer noch «dringende Nachbesserungen».