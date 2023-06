Tavannes: 36-Jähriger findet eigene Todesanzeige in der Zeitung

Nikita Tardent ist nicht tot. Kurioserweise stand aber genau das am 15. Juni in der Zeitung, und zwar auf der Webseite des «Quotidien Jurassien». Sogar mit Foto. Die News-Seite « Ajour » hat zuerst über den kuriosen Fall berichtet.

«Mir geht es gut, ich bin am Leben. Das ist die Hauptsache», sagt der 36-Jährige aus Tavannes BE zu «Ajour». Er gibt an, dass jemand sein Google-Konto gehackt hat. «Ich bin der Einzige, der das Foto aus der Todesanzeige besitzt», so Tardent. Das Bild sei bereits Mitte der 2000er aufgenommen worden. «Es befindet sich in meinem persönlichen Drive», sagt er.