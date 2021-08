Nächste Schweizer Medaille : Nikita Ducarroz trickst sich im BMX-Freestyle zu Olympia-Bronze

Schweizer Jubel bei der olympischen Premiere des Freestyle-Wettbewerbs im BMX. Nikita Ducarroz gewinnt nach einem starken ersten Lauf die Bronze-Medaille.

Es ist bereits die 12. Schweizer Medaille in Tokio.

Die 12. Schweizer Medaille an den Olympischen Spielen in Tokio ist Tatsache. Nikita Ducarroz fährt und springt im erstmals ausgetragenen BMX-Freestyle zu Bronze. Schon in der Platzierungsrunde hatte die 24-Jährige mit Rang 3 geglänzt, im Final bestätigte die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin ihre gute Vorstellung mit einem starken ersten Lauf.