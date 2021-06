Zurich Pride Podcast - Nilla (20) führt drei Beziehungen gleichzeitig

V or einem Jahr kam Sebastian ins Spiel, den Nilla über gemeinsame Freund*innen kennengelernt hat. Er wird neben Na Beziehung Nummer zwei.

Doch in die Beziehung sind noch weitere Menschen involviert. Denn: Nilla lebt polyamor.

Nilla h at keine Lust auf offene Beziehung en oder One Night Stands.

In ihrer Jugend führte Nilla Tedaldi nur monogame Beziehungen. Gestimmt hat es nicht: «Ich hatte immer wieder Schwärmereien für andere, doch keinen Mut, darüber zu sprechen». Das änderte sich vor drei Jahren, als sie ihren letzten Freund Noa kennengelernt hat. Sie hatte sich in ihn verliebt, doch Noa hatte gleichzeitig noch eine andere Frau gedatet. «Ich wollte ihm die Chance geben, diese andere Frau kennenzulernen und gleichzeitig für mich die Polyamorie ausprobieren», so die Fachmittelschülerin zum Zurich Pride Podcast (auf 20 Minuten Radio und Spotify ). Die beiden werden ein Paar und bleiben offen für andere Menschen.