Nîmes, Frankreich: Fayed (10) war ein Zufallsopfer

«Fayed war ein so lieber Junge»

Allerdings war der Angeschossene der Polizei in keiner Weise bekannt. «Die Familie hat das Pech gehabt, sich zum falschen Moment am falschen Ort befunden zu haben», sagt Staatsanwältin Cécile Gensac zum tragischen Vorfall.

Bei der betroffenen Familie im Stadtteil Pissevin ist die Trauer gross. «Die Mutter ist am Boden zerstört, sie weint und weiss nicht, was sie tun soll: Ihr Bruder wurde getroffen und ihr Sohn getötet», sagte ein Cousin der Mutter des Opfers gegenüber BFMTV. «Fayed war ein Bub, der nie Probleme machte, einer meiner besten Schüler, der zu allen nett war», sagt Marie-Laure, seine ehemalige Lehrerin. Noch am Tag des Todes von Fayed fand ein Gedenkmarsch statt. «Es gibt Wut, es gibt Zorn, aber wir werden uns nicht rächen. Gott wird richten», sagen die Angehörigen von Fayed. Andere Anwohner sagen, sie hätten nun Angst und wollten aus Pissevin wegziehen.

Über 50 Schüsse gefallen

Nun will Innenminister Gérald Darmanin den Kampf gegen die Drogengewalt in der Banlieue intensivieren. Die Polizei werde ihre Präsenz erhöhen, gab er an. Zudem soll die für die Bekämpfung städtischer Gewalt trainierte Spezialeinheit CRS8 in Nîmes eingesetzt werden. Im Fall Fayed kam es noch zu keinen Festnahmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen «Mord durch eine organisierte Bande» und anderen Straftaten im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität eingeleitet. Die von der Kriminalpolizei geleiteten Ermittlungen konzentrieren sich auf vier vermummte Personen, die in einem grauen Renault Megane gesehen wurden.