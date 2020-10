Die Partie im Basler St.-Jakob-Park gegen die Gäste aus Sofia ist die erwartet schwierige Aufgabe für den FC Basel. Die Basler haben zwar nach den ersten zehn Minuten spielerisch klare Vorteile und zeigen einige gute Aktionen, wirklich zwingende Szenen sind aber gegen die defensiv gut organisierten Bulgaren noch Mangelware. In der zweiten Halbzeit wird die Mannschaft von Ciriaco Sforza noch einmal konzentriert den Weg nach vorne suchen müssen, will sie den Einzug in die Europa League heute schaffen.