Roger Federer spricht vor Wimbledon zu den Medien

Bei Wimbledon will er überzeugen : Nimmt Federer an Olympia teil? «Kann nicht mehr alle Turniere spielen»

Der 39-jährige Roger Federer geht trotz missglückter Vorbereitung mit grossen Ambitionen ins 3. Grand-Slam-Turnier des Jahres. Ob er danach auch an Olympia teilnimmt, lässt er offen.

Vergangene Woche scheiterte Federer beim Rasen-Turnier in Halle, wo er mit zehn Titeln Rekordsieger ist, bereits in der zweiten Runde an Félix Auger-Aliassime. Beim 6:4, 4:6 und 2:6 hinterliess der Baselbieter insbesondere im letzten Satz keinen guten Eindruck.

Nimmt Federer an Olympia teil?

Nur zwei Wochen nach dem Turnier in London steht auf der anderen Seite des Globus das nächste Tennis-Highlights auf dem Programm. In Tokio beginnt am 24. Juli der Tennis-Wettbewerb der Olympischen Spiele. Ob er in Japan dabei ist, will Federer offen lassen. «In meinem Alter kann man nicht mehr alle Turniere spielen, die man möchte», so der Maestro. «Mein Gefühl ist immer noch, dass ich gerne an Olympia teilnehmen würde.»