Baldige Hochzeit

Nimmt Laura den Namen von Wendlers Ex an?

Wird Laura Müller nach der Hochzeit mit dem Wendler dessen richtigen Nachnamen annehmen? Seine Noch-Ehefrau wäre nicht erfreut; der Wendler trägt nämlich ihren Namen.

Denn sie fürchtet um den Ruf ihres Familiennamens Norberg, den Michael bei der Hochzeit mit ihr angenommen hat – «Wendler» ist bloss ein Künstler-Alias. Claudia will laut «Bild» auf keinen Fall, dass Laura ihren Nachnamen Norberg annimmt. Michael und Claudia heirateten im März 2009 standesamtlich auf Sylt und einen Monat später kirchlich auf Mallorca.

Am Montag gaben Michael Wendler (47) und seine Zukünftige Laura Müller (19) via Instagram ihre Verlobung bekannt. Jetzt stellt sich die Frage: Welchen Nachnamen wird Laura nach der Hochzeit tragen?

Der Namen Wendler ist nämlich nur ein Künstler-Alias. Ursprünglich hiess er Michael Skowronek, was ihm aber nicht so zu passen schien. Denn er hat nach der Hochzeit mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg (49) 2009 ihren Namen angenommen. «Der Wendler» heisst also bürgerlich Michael Norberg.