«Bei Geld verstehen der Staat keinen Spass» - Nimmt Oliver Pocher den Wendler in Schutz?

Am Dienstag sollte Schlagerstar Michael Wendler in Deutschland vor Gericht stehen. Doch der Schlagerstar erschien nicht.

Eigentlich sollte Michael Wendler am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht in Dinslaken stehen. Anklagepunkt: Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen. Doch wie «Bild» , erschien der Schlagerstar – wieder einmal – nicht zur Verhandlung. Wie «Bild» weiter berichtet, zieht das Gericht jetzt Konsequenzen. So soll der 49-Jährige per Haftbefehl gesucht werden.