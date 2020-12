So sieht ein frisch vermähltes Ehepaar aus: Prinz Philippos (34) von Griechenland und die Schweizerin Nina Flohr (33).

Sie gaben sich in St. Moritz standesamtlich das Jawort.

Prinz Philippos von Griechenland (34) und die Zuger Milliardärstochter Nina Flohr (33) haben sich am Samstag nach zwei Jahren Beziehung das Jawort gegeben. Die Trauung fand in kleinem Rahmen auf dem Standesamt in St. Moritz statt. Nur die beiden Väter des Brautpaares, König Konstantin II (80) und Unternehmer Thomas Flohr (60), waren während der Zeremonie anwesend.