Frühere DDR-Kritikerin : Nina Hagen trauert um ihre Mutter Eva-Maria

Die Sängerin und Schauspielerin Eva-Maria Hagen ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren, wie das Management ihrer Tochter Nina Hagen am Freitag mitteilte. Gegenüber der «Bild» erklärten Nina Hagen (67) sowie ihre Kinder Cosma Shiva (41) und Otis (32): «Am 16. August 2022 hat unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen und ist uns in die ewige Heimat vorausgegangen. Wir trauern voller Sehnsucht, in Liebe und Dankbarkeit.»