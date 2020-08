Jetzt ist auch der Basler Parkour-Profi Christian Harmat ein «Rocket Man». Als er am Donnerstag den spektakulären Sprung in den Rhein filmte, wurde der vierfache «Ninja Warrior»-Finalist Opfer eines Taschendiebstahls.

Chris Harmats spektakulärer Sprung an der Schifflände sorgt beim Publikum für Aufsehen. Telebasel / Chris Harmat

Darum gehts Der Basler Christian Harmat wagte als fünfter Parkour-Profi den spektakulären Sprung über die Schifflände.

Sein Kollege Jeremy Lorsignol entschied sich im letzten Moment gegen den Sprung.

Während er mit seinem Sprung beschäftigt war, wurde dem Basler die Tasche geklaut.

Der Parkour-Pro Christian Harmat, bekannt aus der Sendung «Ninja Warrior Switzerland», wagte am vergangenen Donnerstag einen riskanten Stunt am Basler Rheinufer. Er ist bereits der Fünfte, der sich den waghalsigen Sprung zutraut, der dem britischen Traceur Toby Segar vor einem Jahr den Namen «Rocket Man» eintrug. «Von der Schwierigkeit her war das bisher der schwerste Sprung», sagte Harmat gegenüber Telebasel.

Dies liege vor allem daran, dass er bei seinem Sprung, im Gegensatz zu dem seines Kollegen Toby Segar, der den Stunt als Erster wagte, erst noch auf der Mauer landen müsse, bevor es in den Rhein gehe. Das erfordere mehr Präzision als Tobys Sprung, der einfacher zu kontrollieren sei, so Harmat weiter.

Dass Amateure auf die Idee kommen könnten, den Sprung nachzumachen, befürchte er aber nicht. «Niemand, der nicht ready ist, würde sich trauen, dort zu springen. Dafür ist der Respekt zu gross», sagt Harmat.

Intensive Vorbereitungen

Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads habe sich Harmat aber auch minutiös auf den Sprung vorbereitet. «Wir haben den Sprung in der Halle nachgebaut», erklärte er gegenüber Telebasel. Dies habe so gut geklappt, dass sich die Idee, den Sprung zu machen, noch mehr in seinem Kopf eingepflanzt habe. Ausserdem habe er den Sprung nicht nur in echt oft geübt, sondern sei ihn auch mental ständig durchgegangen. Für den 28-Jährigen gibt es kaum etwas Schöneres, als wenn diese Vorstellung dann real werde. «Diese zehn Sekunden sind so befriedigend, wenn alles funktioniert, wie man es sich im Kopf vorgestellt hat», schwärmt er.

Man müsse bei der ganzen Sache jedoch auch auf sein Bauchgefühl hören. Wenn dieses sage, es gehe nicht, dann gelte es aufzuhören. Harmats Kollege Jeremy Lorsignol, der sich Anfang August bereits einmal an den Sprung getraut hatte, machte deshalb diesmal nicht mit. «Die Passanten respektierten seine Entscheidung und klatschten trotzdem für ihn», erzählt Harmat. Eine ältere Dame sei sogar auf die Jungs zugekommen und habe ihren Respekt ausgedrückt. «Sie war sehr gerührt, dass Jeremy den Sprung nicht machte, obwohl so viele Leute von der Mittleren Brücke und der Schifflände aus zuschauten und warteten.»

Harmat im Rhein, Tasche über alle Berge