Triumph - Nino Schurter und Mathias Flückiger feiern Moutainbike-Doppelsieg an WM

Die Schweiz ist eine Moutainbike-Nation. Nachdem die Frauen an Olympia 2020 einen sensationellen Dreifachsieg gefeiert hatten, doppeln die Männer an der WM in Val di Sole nach. Nino Schurter wird Weltmeister – und acht Sekunden hinter ihm holt Teamkollege Mathias Flückiger die Silbermedaille.