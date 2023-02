Nachfolger von Nintendo Switch: Hinweise entdeckt?

Hinweise verstecken sich in einem Dokument einer britischen Behörde.

Hinweise finden sich in Grossbritannien.

Hat Nintendo eine neue Konsole in petto?

Die Nintendo Switch wurde am 3. März 2017 veröffentlicht. Mit der Konsole hat der Hersteller einen Kracher gelandet. So liegt die Switch zurzeit auf dem dritten Platz der bestverkauften Konsolen der Welt – hinter der PS4 und der PS1, laut Digitaltrends.com.

Dass Nintendo an einer neuen Konsole arbeitet, wird immer mal wieder gemunkelt. Schliesslich ist es bald schon sechs Jahre her, seitdem die Switch auf den Markt kam. Zwar gab es mit der Oled-Switch (Ende 2021) ein Update, aber nun könnte etwas ganz Neues folgen.

Nintendo: Neue Konsole?

Wie es zu den Spekulationen kommt? Sie werden befeuert von einer Zeile in einem 43-seitigen Bericht der britischen Wettbewerbs- und Marktbehörde, CMA. Die Behörde ist vor kurzem gegen die Übernahme von Activision durch Microsoft vorgegangen. Deshalb sind in dem Dokument zahlreiche Cloud-Gaming-Dienste aufgelistet. Bei Nintendo Online ist die Rede von der bekannten Nintendo Switch und einem Namen, der aus dem Bericht gelöscht wurde (siehe Bildstrecke).

Der gelöschte Begriff in dem CMA-Bericht könnte eine bevorstehende Konsole beschreiben, die Nintendo nicht über einen Bericht der Behörde enthüllen möchte, schreibt Arstechnica.com dazu. Während Fans dies bereits als deutlichen Hinweis sehen, dass eine neue Nintendo-Konsole bald kommt, könnte die Erklärung jedoch auch viel trivialer sein und einfach einen Teilsatz enthalten, den jemand nicht in dem Bericht sehen wollte.

Der Milliardendeal

Sowieso dürfen sich die Switch-Fans künftig auf einen prominenten Neuzugang freuen. So hat Microsoft diese Woche einen Zehnjahresdeal mit Nintendo eingetütet. Damit soll die Spielserie «Call of Duty» künftig auf die Switch kommen. Dies, obwohl der Übernahmedeal in der Höhe von 69 Milliarden Dollar zwischen Microsoft und Activision noch nicht abgeschlossen ist.