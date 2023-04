Gemeinde-Rating: Nirgends kosten Wohnungen und Häuser so viel wie hier

Eine neue Auswertung eines Immobilienbüros zeigt, wo es sich am teuersten wohnt. Kleiner Tipp: Der Ort befindet sich im Kanton Zürich, liegt aber nicht an der Goldküste.

1 / 3 Nirgends wohnt es sich so teuer wie in der Zürcher Gemeinde Kilchberg. imago images/Andreas Haas Untersucht wurden nicht nur Luxuswohnungen, sondern Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen für den Mittelstand. Tamedia/Michael Trost Grund für die immer höher werdenden Immo-Preise in Kilchberg: Neuzuzüger, die den Preis von Luxuswohnungen in die Höhe treiben. Tamedia

Darum gehts Eine Immo-Auswertung zeigt, wo die teuersten Gemeinden der Schweiz liegen.

Die führenden Standorte liegen alle in der Deutschschweiz.

Vor allem die Gemeinden an der Gold- und Silberküste sind teuer.

Ein neues Rating des Immobilienbüros Iazi zeigt, wo es sich in der Schweiz am teuersten wohnt. Die Auswertung zeigt: Nirgends wohnt es sich so teuer wie in der Zürcher Gemeinde Kilchberg. Das Immo-Büro berücksichtigte für das Rating die Immobilienpreise aller 2000 Gemeinden in der Schweiz, wie die Handelszeitung berichtet. Untersucht wurden nicht nur Luxuswohnungen, sondern auch Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen für den Mittelstand.

Die Goldküstengemeinden Zollikon, Erlenbach und Küsnacht schaffen es in der Auswertung nur auf Platz zwei bis vier im Ranking. Grund für die immer höher werdenden Immo-Preise in Kilchberg: Neuzuzüger, die den Preis von Luxuswohnungen in die Höhe treiben. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 5,5-Zimmern und einer Nettowohnfläche von 140 Quadratmetern kostet hier mittlerweile deutlich mehr als drei Millionen Franken. Auch eine durchschnittliche Eigentumswohnung mit 4,5 Zimmern und 115 Quadratmetern kommt teurer als zwei Millionen zu stehen.

Wer ein Eigenheim will, muss erben oder viel verdienen

Auf den vorderen Rängen in der Rangliste liegen vor allem Gemeinden aus der Deutschschweiz. Der erste nicht im Kanton Zürich liegende Top-Wohnort ist Zug – auf Platz fünf. Wer in den teuersten Gemeinden ein Eigenheim kaufen will, braucht viel Kleingeld: Bei einer zwei Millionen Franken teuren Eigentumswohnung muss das Einkommen bei 240’000 Franken aufwärts liegen. Eigenkapital brauchts mindestens 400’000 Franken.

Ähnlich teuer ist es, in der Stadt Zürich eine Eigentumswohnung zu erwerben. Dort setzt der Kauf ein Eigenkapital von mindestens 385’000 Franken voraus, bei einem Mindesteinkommen von 230’000 Franken.