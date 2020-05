Arbeitszeit pro Woche

Nirgendwo in Europa wird länger gearbeitet als in der Schweiz

2019 hat ein Vollzeitbeschäftigter hierzulande pro Woche im Schnitt 42 Stunden und 24 Minuten gearbeitet. Damit belegt die Schweiz einen Spitzenplatz in Europa.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man die wöchentlichen Arbeitsstunden für alle Arbeitnehmende in der Schweiz berechnet. Weil in der Schweiz viele Menschen Teilzeit arbeiten, belegt das Land in dieser Kategorie mit 35 Stunden und 36 Minuten pro Arbeitnehmer den 23. Platz der 30 untersuchten Länder in Europa. Am tiefsten ist die wöchentliche Arbeitszeit pro Arbeitnehmer in den Niederlanden (31 Stunden und 36 Minuten), am höchsten in Griechenland (40 Stunden und 18 Minuten).