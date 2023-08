Street Parade: Wie grün ist der Mega-Rave wirklich?

Dementsprechend führen sie auf ihrer Webseite Massnahmen zum Umweltschutz auf : Der Abfall werde in PET, Alu und Glas aussortiert und recycelt. Sämtliche Speiseabfälle würden in einer Biogasanlage verarbeitet. Die CO2-Emissionen der Love Mobiles würden über myclimate kompensiert und von jedem verkauften Getränk fliesse ein Franken in Umweltprojekte.

WWF kritisiert Street Parade

Extrazüge und CO2-neutrale Heizwärme

Tatsächlich bietet die SBB zur Street Parade mehrere Extrazüge auf. Um 9.59 Uhr, 10.59 Uhr sowie 11.59 Uhr fahren drei Sonderzüge von Genf nach Zürich. Um 13.31 Uhr einer von Basel sowie um 11.20 Uhr einer von Lugano. Für die Extrazüge gelten die regulären Billettpreise. Wenige Tage vor dem Event kündigt die Street Parade zudem weitere Massnahmen an: Es geht dem Müll an den Kragen. Der brennbare Abfall soll in der Kehrichtverbrennanlage in CO2-neutrale Heizwärme und Öko-Strom umgewandelt werden.