Noah Lynes US-Sprinter ist Weltmeister über 100 Meter

Darum gehts In Budapest findet zurzeit die Leichtathletik-WM statt.

Über 100 Meter der Männer rennt Noah Lyles zu Gold.

Mujinga Kambundji und Géraldine Frey qualifizierten sich für den Halbfinal.

US-Star Noah Lyles ist neuer Weltmeister über 100 Meter. Der 26-Jährige gewann am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Budapest vor Letsile Tebogo aus Botswana und dem Briten Zharnel Hughes. Lyles siegte in der Weltjahresbestzeit von 9,83 Sekunden und hatte damit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Verfolger. Titelverteidiger Fred Kerley (USA) hatte den Final ebenso wie Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) verpasst. Lyles will bei den Titelkämpfen in Ungarns Hauptstadt über 200 Meter zum dritten Mal nacheinander Weltmeister werden.

Weltmeister über 10’000 Meter bleibt Joshua Cheptegei aus Uganda. Der Titelverteidiger und Weltrekordhalter setzte sich im Schlussspurt nach 27:51,42 Minuten durch. Zweiter wurde Daniel Simiu Ebenyo aus Kenia vor Selemon Barega aus Äthiopien. Im Hammerwerfen wurde der Kanadier Ethan Katzberg mit Landesrekord von 81,25 Metern überraschend Weltmeister.

Kambundji und Frey im Halbfinal

Aus Schweizer Sicht konnte sich über 100 Metern bei den Frauen Mujinga Kambundji das Ticket für die Halbfinals am Montagabend sichern. Die Bernerin zeigte im Vorlauf eine starke Leistung und rann in 11,08 Sekunden hinter Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce als Zweitschnellste ins Ziel. «Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl», meinte Kambundji nach dem Rennen gegenüber SRF. Im Gegensatz zu der 31-Jährigen musste ihre Landsfrau Géraldine Frey lange zittern.

Die Zugerin wurde Vierte in ihrem Durchgang und rutschte letztlich als vierte Lucky Loserin dank 6 Tausendstel Vorsprung über die Zeit weiter. «Es hat sehr viel Nerven gebraucht», erklärte Frey und sprach davon, dass sie «bei jedem Lauf Hühnerhaut» kriege. Salomé Kora zog hingegen keinen guten Tag ein. Sie hängte mit dem Schuh an und stolperte.

Joseph mit «anständigem Vorlauf»

Bei den Hürdensprintern schaffte es der Baselbieter Jason Joseph zum dritten Mal in seiner Karriere in einen WM-Halbfinal. «Es war ein anständiger Vorlauf», sagte der Baselbieter nach dem Vorlauf gegenüber SRF. Der Schweizer Rekordhalter absolvierte den Lauf ohne zu brillieren in 13,38 Sekunden und landete damit auf dem vierten Rang. Wie Kambundji und Frey steht Josephs nun am Montagabend wieder im Einsatz. Vorbei ist es dafür für Finley Gaio, der als Fünfter seines Vorlaufs (13,61 Sekunden) ausschied.

Überzeugen konnte dagegen über 400 m Hürden Julien Bonvin. Der Walliser wurde Dritter seines Vorlaufes und schnappte sich das Halbfinalticket in starken 49,19 Sekunden, was für ihn eine neue Saisonbestleistung darstellte. «Wow, das ist unglaublich», jubelte der EM-Finalist von 2022, der bei seiner zweiten WM-Teilnahme nun erstmals in einem Halbfinal mit dabei ist. Dany Brand verpasste den Halbfinal als Fünfter seines Vorlaufs in 49,69 Sekunden.

