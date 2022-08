Bundesamt für Statistik: Noah, Mia und Co. – das waren 2021 die beliebtesten Baby-Namen

Auch eine Liste der häufigsten Nachnamen in der Schweiz und der häufigsten Vornamen in der Gesamtbevölkerung publizierte der Bund am Dienstag.

Darum gehts Noah und Mia führen erneut die Liste der beliebtesten Baby-Namen an.

In der Gesamtbevölkerung haben Daniel und Maria die Nase vorn.

Die häufigsten Nachnamen sind Müller, Meier und Schmid.

2021 waren in der Schweiz die Vornamen Noah, Liam und Matteo für neugeborene Knaben am beliebtesten. Bei den Mädchen führten Mia, Emma und Elena die Rangliste an. Der männliche Vorname Noah, der bereits 2010, 2011 sowie von 2013 bis 2017 am beliebtesten war, behielt 2021 wieder die Spitzenposition und verdrängte Liam auf den zweiten Rang, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag bekanntgab.

Der Name Mia war bereits 2013, 2015, 2016 und 2019 am häufigsten vergeben worden. Die Vornamen Vera bei den Mädchen und Zayn bei den Knaben machten die meisten Plätze in der Rangliste gut und rückten zwischen 2020 und 2021 um 131 bzw. 242 Plätze nach oben. Deutlich an Beliebtheit verloren haben hingegen die Vornamen Matilda und Lionel. Neu in der Liste der 100 beliebtesten Vornamen von Neugeborenen befinden sich Amira und Emilio.

Bei den Nachnamen ist die Vielfalt gross

In der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz 2021 sind Daniel und Maria die häufigsten Vornamen. Die Liste der häufigsten Nachnamen führt der Name Müller an. 54’686 Personen tragen ihn, was 0.6 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Gefolgt wird er von Meier und Schmid mit je über 30’000 Namensträgern. In der Romandie ist da Silva der häufigste Nachname, in der italienischsprachigen Schweiz ist es Bernasconi.

Insgesamt sei die Namensvielfalt in der Schweiz enorm, schreibt das Bundesamt. So gebe es insgesamt über eine halbe Million verschiedene Nachnamen, wobei verschiedene Schreibweisen separat gezählt werden.