Noah Schneeberger: Davos-Profi nach Autounfall im Spital

In Davos ist es am Dienstagmorgen zu einem Autounfall gekommen. Einen Tag später ist klar, um wen es sich bei einem der Verunfallten handelt. «Es wurden zwei Personen verletzt, unter anderem auch der HCD-Spieler Noah Schneeberger, der sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen hat», schreibt der HC Davos auf seiner Website. Die nötig gewordenen Operationen seien beim 35-Jährigen gut verlaufen und er befinde sich weiterhin in Spitalpflege, so die Bündner weiter.