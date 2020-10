Die US-Forscher Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghthon machten bahnbrechende Entdeckungen, die zur Identifizierung des Hepatitis C-Virus führten. Die Preisträger leisteten einen entscheidenden Beitrag zum Kampf gegen die durch Blut übertragene Krankheit, wie die Schwedische Akademie am Dienstag in Stockholm verkündete.

Hepatitis C befällt die Leber und kann bei einem intensiven Verlauf zu Leberzirrhose und -Krebs führen und tödlich verlaufen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit über 70 Millionen Menschen an Hepatitis C erkrankt, 400'000 sterben jedes Jahr an der Infektionskrankheit.