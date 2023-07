Lehrlingsmangel: Noch 1700 Lehrstellen im Kanton St. Gallen frei – und diese sind die Unbeliebtesten

Eine Liste zeigt, welche Lehrgänge am meisten und welche am wenigsten begehrt sind.

Trends in der Berufswahl machen sich in der Statistik bemerkbar.

Das ist die Situation

Auf dem Portal Berufsberatung.ch sind allein im Kanton St. Gallen noch knapp 1700 Lehrstellen frei . Obwohl im August die Berufslehren starten, fehlen in vielen Betrieben noch Lehrlinge. Während einige Lehrbetriebe so gut besetzt sind wie noch nie, kriegen andere kaum jemanden zum Schnuppern. Gleichzeitig gibt es zum jetzigen Zeitpunkt im Kanton St. Gallen bloss 198 Jugendliche ohne Anschlusslösung. Alle freien Lehrstellen zu besetzen ist demnach unmöglich .

Das sagt das Amt für Berufsbildung

Es bleibe für Lehrbetriebe schwierig, alle angebotenen Lehrstellen in gewünschter Weise zu besetzen, heisst es in einer Mitteilung des Amts für Berufsbildung im Kanton St. Gallen. Wie im Vorjahr verteilen sich die offenen Lehrstellen auf viele Berufe und betreffen teilweise auch traditionell begehrte oder als anspruchsvoll geltende Berufe.

Die «Hitliste» der 20 von den Schulabgängerinnen und Schulabgängern am häufigsten gewählten Berufe zeigt nur wenige Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Für das Amt für Berufsbildung ist die Zunahme in den Berufen in der Gesundheits- und Informatikbranche erfreulich. «Die Liste wird jedoch nicht allein von den Präferenzen der Jugendlichen, sondern auch vom Angebot an Ausbildungsplätzen beeinflusst», heisst es.