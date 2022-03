Reinfektionen : «Noch die Enkel unserer Enkel werden Corona bekommen»

Die Anzahl Personen, die sich zum wiederholten Mal mit dem Coronavirus anstecken, steigt. Eine englische Auswertung zeigt, dass Teile der Bevölkerung bereits bis zu vier Mal betroffen gewesen sein dürften.

Eine Auswertung in England zeigt, wie häufig es dazu kommt und wagt einen Ausblick in die Zukunft.

Eine Auswertung in England zeigt, dass sich schon Hunderttausende Menschen mehrfach mit dem Coronavirus infiziert haben. Offiziell erfasst wurden in Grossbritannien seit Beginn der Pandemie rund 7640 Dreifachinfektionen, wie die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UK HSA) am Donnerstagabend mitteilte. Für 62 Menschen sei registriert, dass sie vier Mal infiziert waren – immer mit einem Abstand von mindestens 90 Tagen. Insgesamt erfasste die Behörde bis am 6. März 715’154 Reinfektionen.