Gurtenfestival 2023: Bern ist bereit

So fest freuen sich die Berner auf das Gurtenfestival, 20 Minuten hat sich schon am Tag zuvor in der Stadt umgehört.

Vom Mittwoch bis Sonntag findet in Bern das Gurtenfestival statt. Die Bernerinnen und Berner freuen sich auf die Jubiläumsausgabe des Events auf dem Berner Hausberg. Viele sind langjährige Besucher des Festivals, andere Neulinge. Im Video siehst du, wie sehr sich die Bernerinnen und Berner freuen, sich darauf vorbereiten und was ihnen wichtig ist. 20 Minuten wird vor Ort auf dem Festivalgelände sein.

«Das ist Heimat»

«Ich habe erst letzte Woche realisiert, dass es schon bald stattfindet, und dachte mir nur: ‹OH SH**, ich muss noch so viele Sachen vorbereiten›», so der 22-jährige Eduardo aus Bern.

20 Minuten hat sich in Bern umgehört: «Einmal im Jahr eskalieren – und ein paarmal mehr –, aber Gurten ist fix eingeplant», so Jessica (27) über ihre Vorfreude auf das Festival.

«Einmal im Jahr eskalieren – und ein paarmal mehr –, aber Gurten ist fix eingeplant», so Jessica (27) über ihre Vorfreude auf das Festival. Sie ist spontan unterwegs und wird sich mit ihren Freunden treffen. Sie bereitet sich vor, indem sie das Line-up studiert und die Zeiten, an denen ihre Lieblingskünstler spielen werden, notiert. So will die junge Bernerin sicherstellen, dass sie nichts verpasst.