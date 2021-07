Michael Stäuble - Noch eine Sport-Legende verlässt das SRF

Jann Billeter , Stefan Bürer , Heinz Günhardt und jetzt auch noch Michael Stäuble – alle verlassen das SRF. Wobei man sagen muss, dass Stäubles Abgang bereits seit einigen Wochen bekannt ist. Der 62-Jährige hat seinen Abschied vom Schweizer Fernsehen für Ende 2021 angekündigt. Stäuble hat sich entschieden, Anfang 2022 frühzeitig in Pension zu gehen. Er war während 32 Jahren beim SRF aktiv, 1993 stieg er in die Formel 1 ein.

«Die Formel 1 ist meine grosse Leidenschaft, und sie zog mich sofort in den Bann», sagte Stäuble dem TV-Magazin «Tele» kürzlich. Über 400 GPs hat er über die Jahre kommentiert – im Winter kommentierte er Skispringen. Er war live bei den beiden Doppel-Olympiasiegen von Simon Ammann in Salt Lake City 2002 und Vancouver 2010 dabei. Sein «Flieg, Simi, fliiiiieg!» ist vielen Schweizerinnen und Schweizern ein Begriff.

Ein Nachfolger wird gesucht

Nun erfolgt also sein Rückzug – freiwillig. Stäuble begründet das im «Tele» so: «Während knapp 30 Jahren bin ich der Formel 1 praktisch nonstop rund um die Welt gefolgt. Dann kam die Entschleunigung durch die Corona-Pandemie und damit auch die persönliche Erkenntnis: Ich habe in diesem rasenden Geschäft alles erlebt.» Für ihn sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Sein letztes Rennen wird der GP von Abu Dhabi (VAE) am 12. Dezember sein.